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Başakşehir 'i kadrosuna kattı

Başakşehir’den Behich bombası
Sezonu ikinci sırada tamamlayan Başekşehir transfer çalışmalarına hızlı başladı... Turuncu- Lacivertliler, PSV Eindhoven formasını giyen Aziz Behich'i kadrosuna kattı. Daha önce Bursaspor formasını da giyen Avustralyalı sol bekin ismi Beşiktaş ile de anılıyordu. Sözleşme süre ile ilgili detay verilmedi.

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