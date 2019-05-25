Sezonu ikinci sırada tamamlayan Başekşehir transfer çalışmalarına hızlı başladı... Turuncu- Lacivertliler, PSV Eindhoven formasını giyen Aziz Behich'i kadrosuna kattı. Daha önce Bursaspor formasını da giyen Avustralyalı sol bekin ismi Beşiktaş ile de anılıyordu. Sözleşme süre ile ilgili detay verilmedi.