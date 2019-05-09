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yönetimi ve ’ya yeni teklif yapacak

yönetimi ve 'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. İki futbolcu da indirime gitmeyi kabul ederse 1 sezon daha Fenerbahçe formasını giyecek.

Son karar: 1.7 milyon
yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan ve konusunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor... Sarı-Lacivertliler, 'ın takımda kalmasını istediği iki yıldıza 1.7 milyon Euro'luk son bir teklif sunacak. Eğer Soldado ve Valbuena 'evet' derse 1 yıl daha Fenerbahçe formasını giyecek. Aksi halde yollar ayrılacak.

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