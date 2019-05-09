Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Soldado ve Valbuena konusunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor... Sarı-Lacivertliler, Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği iki yıldıza 1.7 milyon Euro'luk son bir teklif sunacak. Eğer Soldado ve Valbuena 'evet' derse 1 yıl daha Fenerbahçe formasını giyecek. Aksi halde yollar ayrılacak.
- Spor
- 09.05.2019
- Gazete
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