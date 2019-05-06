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Yenen gollerde hata yaptık

Yenen gollerde hata yaptık
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano yenen 2 golde de dikkatsiz davrandıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Dikkatsizliğin bedeli çok ağır oluyor. Çok iyi çalıştık ancak olmadı. 2 pozisyonda dikkatsiz davrandık. Gollerde büyük hatalarımız var. Bundan sonra artık rakiplerimizin aldığı skorlara odaklanacağız" dedi.

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