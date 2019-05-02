İki kanca daha!

Hasan Ali Kaldırım'ın yanına kaliteli bir sol bek daha almak isteyen Fenerbahçe'de gündem Alberto Moreno... Ancak Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol yıldızın talipleri sürekli artıyor. Moreno için eski takımı Sevilla'dan sonra Betis ve Valencia da transfer etmek için harekete geçti. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığına dair iddiaların Fenerbahçe yönetiminde tedirginlik yarattığı ifade ediliyor.
- Spor
- 02.05.2019
- Gazete
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