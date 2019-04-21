Erzurum’dan altın vuruş

Süper Lig'de alt sıraları yakandan ilgilendiren maçta BB Erzurumspor deplasmanda düşme hattındaki rakibi Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada konuk ekibe altın değerinde 3 puanı getiren tek golü 25. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Bu sonuçla Erzurum 2'de 2 yaptı ve puanını 28'e yükselterek Göztepe'nin bir basamak üstünde 16. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe ise 27 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.