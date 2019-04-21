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Erzurum’dan altın vuruş

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurum deplasmanda ’yi Taylan’ın golüyle mağlup etti.

Erzurum’dan altın vuruş

Süper Lig'de alt sıraları yakandan ilgilendiren maçta BB Erzurumspor deplasmanda düşme hattındaki rakibi Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada konuk ekibe altın değerinde 3 puanı getiren tek golü 25. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Bu sonuçla Erzurum 2'de 2 yaptı ve puanını 28'e yükselterek 'nin bir basamak üstünde 16. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe ise 27 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.

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