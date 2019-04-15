"Benim iyi oynayıp oynamamam'ı ilgilendirmez.golü öncesi hakemi çağıracaksınBenim rakiplerimle bir işim yok ama bu sene hep bize denk geliyor bu hatalar" dedi."Korkaksanız bu işi yapmayın! Şimdi konuşsam ceza yerim. Herkes konuşuyor ama sadece biz konuşunca ceza alıyoruz. 6 maç kala böyle bir duruma meydan vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.hoca, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı 11'e 11 pozisyon vermedik. İkinci yarı oyuna hakimdik ama pozisyon sayımız yeterli değildi.daha fazla eksik kalabilirdi" şeklinde konuştu."Attığımız golden sonra konsantrasyon kaybı gol yememize sebep oldu. Rahat kazanmalıydık" diyerek sözlerini tamamladı.