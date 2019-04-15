G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Benim iyi oynayıp oynamamam Bülent Yıldırım'ı ilgilendirmez. Eljif'in golü öncesi hakemi çağıracaksın VAR'a Bülent Yıldırım! Benim rakiplerimle bir işim yok ama bu sene hep bize denk geliyor bu hatalar" dedi.
SADECE BİZ CEZA ALIYORUZ
Terim, "Korkaksanız bu işi yapmayın! Şimdi konuşsam ceza yerim. Herkes konuşuyor ama sadece biz konuşunca ceza alıyoruz. 6 maç kala böyle bir duruma meydan vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
KAZANMAMIZ GEREKİYORDU
Tecrübeli hoca, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı 11'e 11 pozisyon vermedik. İkinci yarı oyuna hakimdik ama pozisyon sayımız yeterli değildi. F.Bahçe daha fazla eksik kalabilirdi" şeklinde konuştu.
BİR ANLIK HATA!
Terim, "Attığımız golden sonra konsantrasyon kaybı gol yememize sebep oldu. Rahat kazanmalıydık" diyerek sözlerini tamamladı.
SADECE BİZ CEZA ALIYORUZ
Terim, "Korkaksanız bu işi yapmayın! Şimdi konuşsam ceza yerim. Herkes konuşuyor ama sadece biz konuşunca ceza alıyoruz. 6 maç kala böyle bir duruma meydan vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
KAZANMAMIZ GEREKİYORDU
Tecrübeli hoca, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı 11'e 11 pozisyon vermedik. İkinci yarı oyuna hakimdik ama pozisyon sayımız yeterli değildi. F.Bahçe daha fazla eksik kalabilirdi" şeklinde konuştu.
BİR ANLIK HATA!
Terim, "Attığımız golden sonra konsantrasyon kaybı gol yememize sebep oldu. Rahat kazanmalıydık" diyerek sözlerini tamamladı.
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