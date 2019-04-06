Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş

milli aradansonraki ilkmaçında evinde Antalya'yıyendi.'inhatasını iyi değerlendirenmüthişbir vuruşla fileleri havalandırdı...kaleci Uğurcan ilekarşı karşıya kaldı. Vuruşundatop yan direktengeri geldi.Olcay altı pasa ortaladı, kale dibinde Nwakaeme tamamladı: 1-1.Doukara kaleciyle karşı karşıya kaldı. Araya Hüseyin girdi.Abdülkadir Parmak'ın müthiş şutu direkten döndü. Dönen topu Ekuban tamamladı:2-1.Nwakeme çalımlarla sıfıra kadar indi. Müthiş pasınıtamamladı: 3-1. 75'te Ibanez'in ortasında Yusuf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.oyuna sonradan giren Murat Cem skoru belirledi: 4-1.KaradenizFırtınası'nda, Süper Lig'de forma giydiği sondoğrudan katkıda bulundu (5 gol ve 2 asist). Bordo-Mavili futbolcu bu sezonTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Gol yememize rağmen iyi oynadık. 2. yarı daha doğru paylaşımlar yaptık, kendi alanlarından çıkartmadan yaptığımız ataklara dayanmaları mümkün değildi. Yaptığımız tempo onları bunalttı. Bu maçı kazandık, artık Bursaspor maçını yaşıyorum'' diye konuştu.Trabzonspor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki Murat Cem, Süper Lig'deki ilk golünü attı. Genç oyuncunun ligdeki ilk şutu gol oldu.Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet Antalya galibiyetini, soyunma odasında zafer pozu vererek kutladı.