Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş

Trabzon milli aradan sonraki ilk maçında evinde Antalya'yı 4-1 yendi. 9. dakikada Hüseyin Türkmen'in hatasını iyi değerlendiren Hakan'ın asistinde Doukara müthiş bir vuruşla fileleri havalandırdı... 13'te Amilton kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yan direkten geri geldi.
HÜSEYİN HATASINI AFFETTİRDİ
21'de Olcay altı pasa ortaladı, kale dibinde Nwakaeme tamamladı: 1-1. 36'da Doukara kaleciyle karşı karşıya kaldı. Araya Hüseyin girdi. 58'de Abdülkadir Parmak'ın müthiş şutu direkten döndü. Dönen topu Ekuban tamamladı:2-1.
NWAKEME'DEN MÜTHİŞ ASİST
67'de Nwakeme çalımlarla sıfıra kadar indi. Müthiş pasını Olcay tamamladı: 3-1. 75'te Ibanez'in ortasında Yusuf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 90+4'te oyuna sonradan giren Murat Cem skoru belirledi: 4-1.
SİHARBAZ YİNE SAHNEDE
Karadeniz Fırtınası'nda Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 7 gole doğrudan katkıda bulundu (5 gol ve 2 asist). Bordo-Mavili futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9. golüne imza attı.
MÜMKÜN DEĞİLDİ!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Gol yememize rağmen iyi oynadık. 2. yarı daha doğru paylaşımlar yaptık, kendi alanlarından çıkartmadan yaptığımız ataklara dayanmaları mümkün değildi. Yaptığımız tempo onları bunalttı. Bu maçı kazandık, artık Bursaspor maçını yaşıyorum'' diye konuştu.
LİGDEKİ İLK ŞUTU GOL OLDU
Trabzonspor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki Murat Cem, Süper Lig'deki ilk golünü attı. Genç oyuncunun ligdeki ilk şutu gol oldu.
Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet Antalya galibiyetini, soyunma odasında zafer pozu vererek kutladı.
HÜSEYİN HATASINI AFFETTİRDİ
21'de Olcay altı pasa ortaladı, kale dibinde Nwakaeme tamamladı: 1-1. 36'da Doukara kaleciyle karşı karşıya kaldı. Araya Hüseyin girdi. 58'de Abdülkadir Parmak'ın müthiş şutu direkten döndü. Dönen topu Ekuban tamamladı:2-1.
NWAKEME'DEN MÜTHİŞ ASİST
67'de Nwakeme çalımlarla sıfıra kadar indi. Müthiş pasını Olcay tamamladı: 3-1. 75'te Ibanez'in ortasında Yusuf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 90+4'te oyuna sonradan giren Murat Cem skoru belirledi: 4-1.
SİHARBAZ YİNE SAHNEDE
Karadeniz Fırtınası'nda Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 7 gole doğrudan katkıda bulundu (5 gol ve 2 asist). Bordo-Mavili futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9. golüne imza attı.
MÜMKÜN DEĞİLDİ!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Gol yememize rağmen iyi oynadık. 2. yarı daha doğru paylaşımlar yaptık, kendi alanlarından çıkartmadan yaptığımız ataklara dayanmaları mümkün değildi. Yaptığımız tempo onları bunalttı. Bu maçı kazandık, artık Bursaspor maçını yaşıyorum'' diye konuştu.
LİGDEKİ İLK ŞUTU GOL OLDU
Trabzonspor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki Murat Cem, Süper Lig'deki ilk golünü attı. Genç oyuncunun ligdeki ilk şutu gol oldu.
Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet Antalya galibiyetini, soyunma odasında zafer pozu vererek kutladı.
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