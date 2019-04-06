Donk&Fernando geri dönüyor

Teknik direktör Fatih Terim dünkü idman sonrası Yeni Malatyaspor önünde sahaya çıkacak 11'i belirledi... Tecrübeli hoca, Ndiaye'nin cezası ve Selçuk'un formsuzluğu nedeniyle Fernando ve Donk'u orta alanda birlikte oynatacak. Bu ikili geçtiğimiz sezon özellikle şampiyonluğa giden yolda kritik bir katkı vermişti. Terim'in cezalı Luyindama'nın yerine ise savunmada Ahmet Çalık'a şans vermesi bekleniyor.