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Douglas gelirse Linnes gidecek

F.Bahçeli Şener ile anlaşan , Sivas’ın yıldızı ile de el sıkışırsa Mariano ile birlikte Linnes’le de yollarını ayıracak.

Douglas gelirse Linnes gidecek
Yeni sezonda kadrosunda önemli bir revizyona gitmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler olabilir... Fenerbahçe formasını giyen Şener Özbayraklı ile her konuda anlaşan Sarı- Kırmızılılar, Mariano ile yolları ayırmayı planlıyor.



TEKLİF YOK!
Galatasaray yönetimi eğer listedeki bir başka sağ bek olan Sivassporlu Douglas ile de el sıkışmayı başarırsa Martin Linnes'e de 'güle güle' denilecek. Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Norveçli yıldıza henüz resmi bir teklif yapılmadı. Yönetim, Douglas transferi konusunda yaşanacak gelişmelerin netleşmesinin ardından Linnes'le ilgili kesin kararını da alacak.

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