Douglas gelirse Linnes gidecek

sezonda kadrosunda önemli bir revizyona gitmeyi planlayan'da sürpriz gelişmeler olabilir...formasını giyenile her konuda anlaşan Sarı- Kırmızılılar,ile yolları ayırmayı planlıyor.yönetimi eğer listedeki bir başka sağ bek olanile de el sıkışmayı başarırsa'e de '' denilecek. Sezon sonunda'la sözleşmesi bitecek olanyıldıza henüz resmi bir teklif yapılmadı. Yönetim,transferi konusunda yaşanacak gelişmelerin netleşmesinin ardından'le ilgili kesin kararını da alacak.