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Filede finalin adı: Eczacıbaşı-Fenerbahçe

Filede finalin adı: Eczacıbaşı-Fenerbahçe
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek finale çıktı. Eczacıbaşı'nın finaldeki rakibi ise Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet oldu oldu. Eczacıbaşı ile Fenerbahçe bugün saat 18.00'de final maçında karşı karşıya gelecek.

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