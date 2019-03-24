Filede finalin adı: Eczacıbaşı-Fenerbahçe

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek finale çıktı. Eczacıbaşı'nın finaldeki rakibi ise Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet oldu oldu. Eczacıbaşı ile Fenerbahçe bugün saat 18.00'de final maçında karşı karşıya gelecek.
- Spor
- 24.03.2019
- Gazete
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