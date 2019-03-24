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Cengiz kongrede aday olamayacak

İdari açıdan ibra edilmeyen ve kongreye gitmek zorunda olan Cengiz, seçime katılamayacak.

Cengiz kongrede aday olamayacak
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda idari açıdan ibra edilmeyen ve kongreye gitmek zorunda olan Başkan Cengiz, seçimde aday olamayacak. Galatasaray'da tüzüğe göre aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri, bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamıyor.

MAHKEMEYE BAŞVURACAK!
İdari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetiminin konuyu mahkemeye taşıyacağı öğrenildi.

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