Beşiktaş Yönetimi yeni sezon için teknik direktör arayışlarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Lucescu, Sergen Yalçın, Bilic, Tamer Tuna, Okan Buruk gibi isimlerin adı adaylar arasında geçiyor. Adaylardan Lucescu'nun Türk temsilcisi Süreyya Ertuğrul, Rumen hocanın Beşiktaş'a gelebileceğini öne sürdü.
- Spor
- 20.03.2019
- Gazete
Mircea Lucescu için çarpıcı iddia: Beşiktaş neden olmasın
Lucescu’nun Türk temsilcisi Süreyya Ertuğrul, Rumen hocanın Beşiktaş’a gelebileceğini açıkladı. Ertuğrul, "Beşiktaş neden olmasın? Lucescu'nun bildiği bir kulüp. Detaylıca konuşulmalı"dedi.
Beşiktaş Yönetimi yeni sezon için teknik direktör arayışlarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Lucescu, Sergen Yalçın, Bilic, Tamer Tuna, Okan Buruk gibi isimlerin adı adaylar arasında geçiyor. Adaylardan Lucescu'nun Türk temsilcisi Süreyya Ertuğrul, Rumen hocanın Beşiktaş'a gelebileceğini öne sürdü.
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