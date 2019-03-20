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açıkladı: Son söz hakemde değil VAR sisteminde olmalı

Son söz hakemde değil VAR sisteminde olmalı
Avrupa'nın kokartlı ilk kadın hakemi ve Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. sahada son sözün VAR hakeminde olması gerektiğini söyledi. VAR'ın futbola hizmet için geliştirilmiş bir sistem olduğunu ifade eden Lale Orta, 'de VAR'ın tam olarak uygulanamadığını söyledi.

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