Avrupa'nın FIFA kokartlı ilk kadın hakemi ve İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç.Dr.Lale Orta sahada son sözün VAR hakeminde olması gerektiğini söyledi. VAR'ın futbola hizmet için geliştirilmiş bir sistem olduğunu ifade eden Lale Orta, Türkiye'de VAR'ın tam olarak uygulanamadığını söyledi.
- Spor
- 20.03.2019
- Gazete
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