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finalinde , Galatasaary’ı 3-2 yendi ve şampiyon oldu. Kanarya ülkemizi ’nda temsil etme hakınkı da kazandı

Şampiyon Fenerbahçe
Fenerbahçe derbiyi kazandı, kupayı kaptı...'da oynanan final maçında , 'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maça etkili başlayan Fenerbahçe ilk iki seti 25-20, 25-18'lik skorlarla kazandı.

G.SARAY PES ETMEDİ
Maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Galatasaray üst üste iki seti 25-20, 25-22 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi. Final setini 15-12 kazanan Sarı-Lacivertli takım böylelikle kupanın da sahibi oldu.

CEV BİLETİNİ DE KAPTI...
Kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, önümüzdeki yıl nda 'yi temsil etmeye hak kazandı. Fenerbahçeli sporcular maçın bitiminde kazanılan şampiyonluğu taraftarlarıyla bütünleşerek kutladı.

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