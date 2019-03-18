Şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe derbiyi kazandı, kupayı kaptı...Malatya'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maça etkili başlayan Fenerbahçe ilk iki seti 25-20, 25-18'lik skorlarla kazandı.
G.SARAY PES ETMEDİ
Maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Galatasaray üst üste iki seti 25-20, 25-22 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi. Final setini 15-12 kazanan Sarı-Lacivertli takım böylelikle kupanın da sahibi oldu.
CEV BİLETİNİ DE KAPTI...
Kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, önümüzdeki yıl CEV Kupasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Fenerbahçeli sporcular maçın bitiminde kazanılan şampiyonluğu taraftarlarıyla bütünleşerek kutladı.
G.SARAY PES ETMEDİ
Maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Galatasaray üst üste iki seti 25-20, 25-22 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi. Final setini 15-12 kazanan Sarı-Lacivertli takım böylelikle kupanın da sahibi oldu.
CEV BİLETİNİ DE KAPTI...
Kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, önümüzdeki yıl CEV Kupasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Fenerbahçeli sporcular maçın bitiminde kazanılan şampiyonluğu taraftarlarıyla bütünleşerek kutladı.
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