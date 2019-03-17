18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" pankartıyla çıktı. Maçtan önce de saygı duruşu yapıldı.
- Spor
- 17.03.2019
- Gazete
Çanakkale şehitleri için saygı duruşu
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