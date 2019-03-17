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Çanakkale şehitleri için saygı duruşu

Çanakkale şehitleri için saygı duruşu
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" pankartıyla çıktı. Maçtan önce de saygı duruşu yapıldı.

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