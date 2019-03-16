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Acı çekerek kazandık

ağlarını sarsan İspanyol, “Acı çekerek galip geldik. Önemli olan kazanmaktı” dedi.

Acı çekerek kazandık
Fenerbahçe'ye karşısında 1-1'lik eşitliği getiren Roberto , maç sonu, "Acı çekerek kazandık" dedi. Soldado ayrıca 'de forma giydiği son 3 maçta da gol atmayı başardı. Sarı-Lacivertlil takımla dün bu sezonki 19. maçına çıkan İspanyol golcü, bir maç daha oynaması durumunda mukavelesi 1 yıl daha uzayacak.

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