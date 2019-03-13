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’ın nefesi yetmedi

son 16 turunda deplasmanda mağlup olduğu ’ye dün de evindeki rövanşta iki sayı farkla boyun eğen , turnuvaya veda etti.

Kartal’ın nefesi yetmedi
FIBA son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fransa temsilcisi Nanterre'ye 62-60 yenilerek organizasyona veda etti Siyah-Beyazlılar, turun ilk maçında da rakibine 68-59 mağlup olmuştu.

PRESSEY YETMEDİ
Maça iyi başlayan ilk çeyreği 14-7, devreyi ise 26-24 önde kapadı. Son çeyreğe 40-44 geride giren maçı da 2 sayı farkla kaybetti. Beşiktaş'ta 17 sayı kaydeden ve takımının en skoreri olan Pressey takımının mağlubiyetini engel olamadı.

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