Sezonun ilk yarısında büyük bir forvet krizi yaşayan Galatasaray ara transferde Diagne ve Mitroglou bombalarını patlatmıştı... Ancak büyük umutlarla gelen iki futbolcu şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.
- Spor
- 05.03.2019
- Gazete
Diagne ve Mitroglou, Eren Derdiyok'u mumla aratıyor!
6 aylık maliyeti 75 milyon lira olan Diagne ve Mitroglou 7 maçta 2 gol atabildi... 6 ayda 1 milyon Euro maaş alacak olan Eren Derdiyok’un ise ilk 7 haftada 3 golü vardı.
Sezonun ilk yarısında büyük bir forvet krizi yaşayan Galatasaray ara transferde Diagne ve Mitroglou bombalarını patlatmıştı... Ancak büyük umutlarla gelen iki futbolcu şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.
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