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ve , 'u mumla aratıyor!

6 aylık maliyeti 75 milyon lira olan ve 7 maçta 2 gol atabildi... 6 ayda 1 milyon maaş alacak olan ’un ise ilk 7 haftada 3 golü vardı.



Sezonun ilk yarısında büyük bir forvet krizi yaşayan Galatasaray ara transferde Diagne ve Mitroglou bombalarını patlatmıştı... Ancak büyük umutlarla gelen iki futbolcu şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

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