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Tek ihtimali olanların derbisi: -

Şampiyonluk mücadelesi veren ve düşme hattından kurtulmak isteyen bu gece ’ta ‘zafer’ için karşı karşıya gelecek.

Tek ihtimali olanların derbisi
Süper Lig'de 23. haftanın en son ve en önemli maçı bu akşam Dolmabahçe'de oynanacak... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe saat 21.00'de Vodafone Park'ta kozlarını payalşacak. Dev derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Maçın VAR hakemi ise olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş mutlak galibiyet hedefliyor. Düşme bölgesinden bir an önce uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'de de tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Llajic yok. Kanarya'da ise sakatlığı süren M. Ekici takımdaki yerini alamayacak.

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