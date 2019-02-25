Süper Lig'de 23. haftanın en son ve en önemli maçı bu akşam Dolmabahçe'de oynanacak... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe saat 21.00'de Vodafone Park'ta kozlarını payalşacak. Dev derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş mutlak galibiyet hedefliyor. Düşme bölgesinden bir an önce uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'de de tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Llajic yok. Kanarya'da ise sakatlığı süren M. Ekici takımdaki yerini alamayacak.
- Spor
- 25.02.2019
- Gazete
Tek ihtimali olanların derbisi: Beşiktaş - Fenerbahçe
Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve düşme hattından kurtulmak isteyen Fenerbahçe bu gece Vodafone Park’ta ‘zafer’ için karşı karşıya gelecek.
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