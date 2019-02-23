Bugünkü
Takvim

’ ısırttı

, bu sezon 3 isabetli şutta 2 gol buldu...

Abdülkadir ‘Parmak’ ısırttı
Fırtına'nın özkaynaklarından Abdülkadir Parmak, dün müthiş bir gole imza atarken, 3. golün de hazırlayıcısıydı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 3 isabetli şutta 2 gol buldu. , "Kuzenim kanser hastası. Ben bu forma için 24 sene savaştım. O da savaşıp inşallah aramıza dönecek" dedi. Yusuf ve Abdülkadir oyundan çıkarken taraftarı tarafından alkışlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdülkadir ‘Parmak’ ısırttı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri