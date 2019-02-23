Abdülkadir ‘Parmak’ ısırttı

Fırtına'nın özkaynaklarından Abdülkadir Parmak, dün müthiş bir gole imza atarken, 3. golün de hazırlayıcısıydı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 3 isabetli şutta 2 gol buldu. Parmak, "Kuzenim kanser hastası. Ben bu forma için 24 sene savaştım. O da savaşıp inşallah aramıza dönecek" dedi. Yusuf ve Abdülkadir oyundan çıkarken Göztepe taraftarı tarafından alkışlandı.
- Spor
- 23.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.