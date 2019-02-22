Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın sözleri: Çok kötü bir gol yiyerek başladık. Çalıştığımız yerden gol yedik. Etkinliğimizin ne derecede gole ve pozisyona dönüşeceği çok önemliydi. Rakibin direncini de kırmıştık. Oyun da kontrolümüzdeydi.
ATAMIYORUZ AMA BUNU KIRACAĞIZ!
Tüm bunlar bizi üzdü. Biz doğru yoldayız. Ligde de belki en çok gol için girişimde bulunan takımlardan biriyiz. Bu kırılacak. Hakikaten tura üzüldüm, elimizde ve kontrolümüzdeydi. Maalesef olmadı.
BASİT HATALARI TEKRARLAMAYACAĞIZ
Basit hataları tekrarlamayarak ve ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Oyunu kontrol ederken yediğimiz 3. golle elenmiş olduk. Tebrik ediyorum ama bizden iyi olmadıkları kesin. Lige güçlü dönmeliyiz.
ATAMIYORUZ AMA BUNU KIRACAĞIZ!
Tüm bunlar bizi üzdü. Biz doğru yoldayız. Ligde de belki en çok gol için girişimde bulunan takımlardan biriyiz. Bu kırılacak. Hakikaten tura üzüldüm, elimizde ve kontrolümüzdeydi. Maalesef olmadı.
BASİT HATALARI TEKRARLAMAYACAĞIZ
Basit hataları tekrarlamayarak ve ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Oyunu kontrol ederken yediğimiz 3. golle elenmiş olduk. Tebrik ediyorum ama bizden iyi olmadıkları kesin. Lige güçlü dönmeliyiz.
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