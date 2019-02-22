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: Çalıştığımız yerden yedik

kontrolü bizdeydi. Çok kötü bir gol yiyerek başladık. Çalıştığımız yerden gol yedik. Bu üzüntü verici... Rakibimizin direncini de kırmıştık. Elendiğimiz için gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum ama biz doğru yoldayız.

Çalıştığımız yerden yedik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın sözleri: Çok kötü bir gol yiyerek başladık. Çalıştığımız yerden gol yedik. Etkinliğimizin ne derecede gole ve pozisyona dönüşeceği çok önemliydi. Rakibin direncini de kırmıştık. da kontrolümüzdeydi.

​ATAMIYORUZ AMA BUNU KIRACAĞIZ!
Tüm bunlar bizi üzdü. Biz doğru yoldayız. Ligde de belki en çok gol için girişimde bulunan takımlardan biriyiz. Bu kırılacak. Hakikaten tura üzüldüm, elimizde ve kontrolümüzdeydi. Maalesef olmadı.



BASİT HATALARI TEKRARLAMAYACAĞIZ
Basit hataları tekrarlamayarak ve ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Oyunu kontrol ederken yediğimiz 3. golle elenmiş olduk. Tebrik ediyorum ama bizden iyi olmadıkları kesin. Lige güçlü dönmeliyiz.

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