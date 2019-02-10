Diagne sahne alıyor

Kuşkusuz bu akşamki dev maçta tüm gözler Mbaye Diagne'nin üzerinde olacak... Ligin ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan ve ardından 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet bu akşam ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. İlk 11'de görev yapacak olan Diagne'nin performansı büyük bir merakla bekleniyor.