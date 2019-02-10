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Beşiktaşlı : Zamana ihtiyacım var

Beşiktaşlı Kagawa, “Biraz daha zamana ihtiyacım var. Çok daha iyi olacağım” dedi.

Zamana ihtiyacım var
Beşiktaş'ta dün ilk kez Vodafone Park'ta taraftarın karşısına çıkan Shinji Kagawa, maç öncesi tribünlere Japonlara has selamı verdi. Maça 67. dakikada dahil olan Kagawa, karşılaşma sonunda ise "Biraz daha zamana ihtiyacım var. Taraftar çok iyiydi. Ben de ilerleyen günlerde daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

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