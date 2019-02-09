NBA takımlarından New York Knicks'de oynayan Enes Kanter, terör örgütü FETÖ'ye bağlılık yemini etti. Gülen'in manevi oğlu olduğunu söyledi. Soyadını bile değiştirmek istedi. Hakkında arama emri verildi. Kanter, Türkiye'ye iade edilme korkusuyla takımının İngiltere'deki maçına bile gitmedi. Her fırsatta Türkiye'yi kötüleyen FETÖ firarisi, takımının son 8 maçının 6'sında sahaya giremedi. Takımı da firari basketbolcunun üzerini çizdi. New York Knicks'in NBA basketbolcusu Enes Kanter ile yollarını ayırdığı bildirildi. Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığını belirtildi.
- Spor
- 09.02.2019
- Gazete
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