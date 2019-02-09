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'cü Kanter'e tekmeyi bastılar!

firarisi basketbolcu , saha dışı kaldı. Takımının sabrını taşırdı. takımlarından , FETÖ’cü basketbolcuyla yollarını ayırdı.

Enes Yo'r'k!
takımlarından New York Knicks'de oynayan , terör örgütü 'ye bağlılık yemini etti. Gülen'in manevi oğlu olduğunu söyledi. Soyadını bile değiştirmek istedi. Hakkında arama emri verildi. Kanter, 'ye iade edilme korkusuyla takımının 'deki maçına bile gitmedi. Her fırsatta Türkiye'yi kötüleyen FETÖ firarisi, takımının son 8 maçının 6'sında sahaya giremedi. Takımı da firari basketbolcunun üzerini çizdi. 'in NBA basketbolcusu Enes Kanter ile yollarını ayırdığı bildirildi. Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığını belirtildi.

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