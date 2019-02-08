FENERBAHÇE dün 5 yeni transferi için imza töreni düzenledi. Ancak bu tören daha önce görülmemiş bir imza töreni oldu. Basın mensuplarının yerinde Fenerbahçeli futbolcular oturuyordu.
HER TÜRLÜ DÜRÜMÜ YERİM
Neustadter, Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz'e "Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü Jailson kaçarken onu hiç kimse yakalayamadı" dedi. Bu yorum sonrasında kahkaha tufanı koptu. Hasan Ali Kaldırım ise Tolgay Arslan'a, "Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyoruz. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" diye sordu. Tolgay, "Benim için farketmez. Her türlü döneri, dürümü yerim" cevabını verdi.
HER TÜRLÜ DÜRÜMÜ YERİM
Neustadter, Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz'e "Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü Jailson kaçarken onu hiç kimse yakalayamadı" dedi. Bu yorum sonrasında kahkaha tufanı koptu. Hasan Ali Kaldırım ise Tolgay Arslan'a, "Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyoruz. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" diye sordu. Tolgay, "Benim için farketmez. Her türlü döneri, dürümü yerim" cevabını verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.