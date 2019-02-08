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"'ın en hızlı oyuncusu kimdi? Çünkü kimse 'u yakalayamadı?"

F.Bahçe 5 yıldızı için imza töreni düzenledi. Neustadter’in , yeni ’e sorduğu soru herkesi kırdı geçirdi.

Çünkü kimse Jailson'u yakalayamadı?
FENERBAHÇE dün 5 yeni i için imza töreni düzenledi. Ancak bu tören daha önce görülmemiş bir imza töreni oldu. Basın mensuplarının yerinde Fenerbahçeli futbolcular oturuyordu.



HER TÜRLÜ DÜRÜMÜ YERİM
Neustadter, 'dan transfer olan 'e "Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü Jailson kaçarken onu hiç kimse yakalayamadı" dedi. Bu yorum sonrasında kahkaha tufanı koptu. Hasan Ali Kaldırım ise Tolgay Arslan'a, "Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyoruz. Almanya'daki döner mi, 'deki döner mi?" diye sordu. Tolgay, "Benim için farketmez. Her türlü döneri, dürümü yerim" cevabını verdi.

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