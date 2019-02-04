Fenerbahçe Telekom’u farklı geçti: 87-64

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko,Türk Telekom'u 87-64 yenmeyi başardı. Baştan sona üstün oynayan Sarı-Lacivertliler ilk periyodu 24-11, devreyi de 41-24 önde kapattı. F.Bahçe Beko'da Melli attığı 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Banvit-G.Antep: 74-82, Sakarya BŞB.-B.Çekmece: 73-69.
- Spor
- 04.02.2019
- Gazete
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