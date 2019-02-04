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Telekom’u farklı geçti: 87-64

Fenerbahçe Telekom’u farklı geçti: 87-64
Tahincioğlu 'nde Beko,'u 87-64 yenmeyi başardı. Baştan sona üstün oynayan Sarı-Lacivertliler ilk periyodu 24-11, devreyi de 41-24 önde kapattı. F.Bahçe Beko'da Melli attığı 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Banvit-G.Antep: 74-82, Sakarya BŞB.-B.Çekmece: 73-69.

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