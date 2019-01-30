Ze Luis: Spartak’ta kalacağım!

Forvet transferinde Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olan Ze Luis'ten Sarı-Kırmızılılar'ı üzen açıklama.. Rus basınına açıklamalarda bulunan Brezilyalı golcü, "Galatasaray'a teşekkür ederim. Tamamen takımımın başarılı olmasına odaklandım" dedi.
YİNE HÜSRAN...
Devre arasında birçok golcü ile temasa geçen ancak henüz sonuca ulaşamayan Galatasaray, Ze Luis'ten gelen haberle bir kez daha yıkıldı.
YİNE HÜSRAN...
Devre arasında birçok golcü ile temasa geçen ancak henüz sonuca ulaşamayan Galatasaray, Ze Luis'ten gelen haberle bir kez daha yıkıldı.
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