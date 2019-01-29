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Fener'e yakın

nlar’a göre , Swansea forması giyen ile anlaşmaya çok yakın...

Hollandalı yıldız Leroy Fer Fener'e yakın
Transfer döneminde şimdiye kadar Sadık Çiftpınar ve 'ı kadrosuna katan ile ilgili 'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Fenerbahçe, 'i transfer etmeye yakın!

KONTRATI BİTİYOR
İngiltere'de Swansea City forması giyen ve orta sahanın ortasında oynayanFer'in kulübüyle kontratı 6 ay sonra sona eriyor. Bu sezon Championship'te 23 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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