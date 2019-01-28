Bugünkü
Takvim

Tarih yazarı Djokovic

Nadal’ı 3-0 yenen Djokovic, ’ta 7. kez şampiyonluğa ulaştı ve bu alanda rekor kırdı.

Tarih yazarı Djokovic
Avustralya Açık'ta mücadele eden dünya 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, final maçında karşılaştığı dünya 2 numarası Rafael Nadal3-0'lık skorla mağlup ederek, tek erkeklerde şampiyon olmayı başardı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle yendi. Djokovic böylelikle Avustralya Açık'ta 7. kez şampiyonluğa ulaşarak bu turnuvada en çok mutlu sona ulaşan tenisçi olma unvanın sahibi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTarih yazarı Djokovic
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri