Tarih yazarı Djokovic

Avustralya Açık'ta mücadele eden dünya 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, final maçında karşılaştığı dünya 2 numarası Rafael Nadal'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek, tek erkeklerde şampiyon olmayı başardı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle yendi. Djokovic böylelikle Avustralya Açık'ta 7. kez şampiyonluğa ulaşarak bu turnuvada en çok mutlu sona ulaşan tenisçi olma unvanın sahibi oldu.