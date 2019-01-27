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İşte farkı

arası göreve gelen İtalyan kondisyoner müthiş bir etki yaptı... Aslan çamur sahada 90 dakika ayakta kaldı.

İşte Bartali farkı
Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın en çok eleştirilen noktalarından birisi fizik gücüydü... Hatta yaşanan sakatlıkların sebebinin de bu olduğu söyleniyordu. arasında sürpriz bir şekilde göreve gelen İtalyan kondisyoner Alberto Bartali takıma müthiş bir etki yaptı. ilk yarısında 60'dan sonra oyundan düşen Sarı-Kırmızılılar dün çamurla kaplı ağır sahada 90 dakika ayakta kalmayı başardı. Sosyal medyada karşılaşması sonrası için "Galibiyetin gerçek mimarı. Kısa sürede büyük bir iş başardı. artık 60'tan sonra oyundan düşmüyor" ifadesi kullanıldı.

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