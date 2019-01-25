Başakşehir’e kupa şoku!

Başakşehir'e kupa darbesi... Süper Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan İstanbul ekibi Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında ilk maçta 1-0 yendiği Hatayspor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Maça hızlı başlayan Hatayspor 12'de Yusuf'un attığı golle güçlü rakibi karşısında 1-0'lık üstünlük sağladı. Başakşehir bu gole 19. dakikada Jojic'le karşılık verdi ve skora 1-1'lik denge geldi. Ancak Hatayspor skor beraberlikten sonra oyun üstünlüğünü yeniden ele geçirdi. 25'te Mirkan ve 43'te Selim'in golleriyle evsahibi takım ilk devreyi rakibi karşısında 3-1 önde kapadı. Karşılaşmanın 2. yarısında da üstünlüğünü sürdüren Hatayspor 65'te Mirkan'la bir gol daha buldu. Böylece Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Hatayspor adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
- Spor
- 25.01.2019
- Gazete
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