Dünya futbolu, jetle kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya (28) ağladı. Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzaladı. Pazartesi günü Piper Malibu marka jetle Cardiff'e doğru havalandı.
'BULAMAYACAKLAR'
İçinde pilot ve Sala'nın bulunduğu jet, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası'nda radardan çıktı. Devam eden arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Suda bazı nesnelere rastlandı. Ancak yolculara ait iz bulunamadı. Sala'nın uçakta ailesine gönderdiği sesli mesaj da ortaya çıktı: "Parçalara ayrılacak gibi görünen bir uçaktayım. Benden 1.5 saat içinde haber almazsanız, beni aramak için birini gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü beni bulamayacaklar. Çok korkuyorum baba."
21 MAÇ 13 GOL
31 EKIM 1990 Arjantin doğumlu olan Emiliano Sala, forvet pozisyonunda görev yaptı. Profesyonel kariyerine 2012'de Bordeaux'da başladı. Daha sonra sırasıyla Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı. Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, toplamda 13 gol attı.
UÇAK İZİNSİZ HAVALANDI İDDİASI
Guernsey polisi, uçağın kaybolmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik bir alanın tarandığını bildirdi.
Manş Denizi Hava Arama Şefi John Fitzgerald, "Emiliano Sala ve uçaktaki diğer iki kişinin hala hayatta olduklarını düşünmüyorum" dedi. Fitzgerald ayrıca uçağın izinsiz şekilde havalandığını öğrendiklerini söyledi.
TARAFTAR MEYDANDA
FRANSA'NIN Nantes kentinde akıbeti henüz belli olmayan Emiliano Sala için çok sayıda kişi meydanlarda toplandı. Taraftarlar, ellerinde Sala'nın fotoğraflarını taşıdı ve meydana çiçekler bıraktı.
ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
Sala'nın Arjantin'de yaşayan ailesinin endişeli bekleyişi devam etti. Sala'nın babası, oğlundan gelecek haberi ümitsizce beklediklerini söyledi. Ünlü futbolcunun annesi Mercedes Sala ise uçağın Cardiff Başkanı Mehmet Dalman'a ait olduğunu belirtti. Kıbrıs doğumlu olan ve 2013'den beri Cardiff City'nin başkanlık koltuğunda oturan Dalman, Sala'nın durumuyla ilgili endişeli olduklarını bildirdi.
'BULAMAYACAKLAR'
İçinde pilot ve Sala'nın bulunduğu jet, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası'nda radardan çıktı. Devam eden arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Suda bazı nesnelere rastlandı. Ancak yolculara ait iz bulunamadı. Sala'nın uçakta ailesine gönderdiği sesli mesaj da ortaya çıktı: "Parçalara ayrılacak gibi görünen bir uçaktayım. Benden 1.5 saat içinde haber almazsanız, beni aramak için birini gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü beni bulamayacaklar. Çok korkuyorum baba."
21 MAÇ 13 GOL
31 EKIM 1990 Arjantin doğumlu olan Emiliano Sala, forvet pozisyonunda görev yaptı. Profesyonel kariyerine 2012'de Bordeaux'da başladı. Daha sonra sırasıyla Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı. Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, toplamda 13 gol attı.
UÇAK İZİNSİZ HAVALANDI İDDİASI
Guernsey polisi, uçağın kaybolmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik bir alanın tarandığını bildirdi.
Manş Denizi Hava Arama Şefi John Fitzgerald, "Emiliano Sala ve uçaktaki diğer iki kişinin hala hayatta olduklarını düşünmüyorum" dedi. Fitzgerald ayrıca uçağın izinsiz şekilde havalandığını öğrendiklerini söyledi.
TARAFTAR MEYDANDA
FRANSA'NIN Nantes kentinde akıbeti henüz belli olmayan Emiliano Sala için çok sayıda kişi meydanlarda toplandı. Taraftarlar, ellerinde Sala'nın fotoğraflarını taşıdı ve meydana çiçekler bıraktı.
ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
Sala'nın Arjantin'de yaşayan ailesinin endişeli bekleyişi devam etti. Sala'nın babası, oğlundan gelecek haberi ümitsizce beklediklerini söyledi. Ünlü futbolcunun annesi Mercedes Sala ise uçağın Cardiff Başkanı Mehmet Dalman'a ait olduğunu belirtti. Kıbrıs doğumlu olan ve 2013'den beri Cardiff City'nin başkanlık koltuğunda oturan Dalman, Sala'nın durumuyla ilgili endişeli olduklarını bildirdi.
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