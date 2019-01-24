Trabzon-Başakşehir maçındaki hakem skandalı ülke gündemindeki yerini koruyor... Usta yorumcu Erman Toroğlu, yaşananları TAKVİM'e değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun müthiş tespitleri: Trabzon-Başakşehir maçının hakemi Umut Meler. VAR'da da Fırat Aydınus var. Maç 1-0 Başakşehir lehine devam ederken, hakem çok net bir pozisyon olan Trabzonspor lehine penaltıyı vermiyor. Fırat da hakemi ikaz etmiyor. Hem penaltı verilse, bir de yanında yorum olarak kırmızı kart verilse; maçın şeklini düşünün. Sonra maç 2-0 Başakşehir'in lehine giderken bu kez Arda çok bariz şekilde rakibini topa doğru iterek, rakibinin kendi kalesine gol atmasını sağlıyor! Arda o kadar uyanık ki, etrafa da topa ben vurmadım işaretini yapıyor. Hakem bu faulü görmüyor, Fırat da olaya el koymuyor...
Bakınız, bu maçın puan karşılığı 18'dir. Neden? Başakşehir şampiyonluğa giderken takip eden G.Saray, Malatya, Kasımpaşa ve Beşiktaş takımları var. 3'erden 12 puan yaptı. Başakşehir-Trabzon oynadığına göre maçı kazanan 3 değil, 6 puan kazanacak… 12+6 daha ne yapar, 18!.. Bakın, bir maçta hakem ve VAR yüzünden ligin şekli nasıl değişiyor? Uzun zamandır hakemler için şu cümleyi kullanmamıştım. Şu hakemlerden veya şu hakemden 'Midem bulanıyor' diye.. Kimse kusura bakmasın ama Fırat Aydınus'tan midem bulandı, kafam karıştı. Neden mi? Bu hakem artık son kozlarını oynuyor. Çünkü hakemliği bitecek! O zaman Fırat ve Fırat'ın arkasındaki bazı gruplar ne düşünüyorlar? Belki de bunlar yalnız MHK'ya değil belki de federasyona oynuyorlar. Arkadaşlar yangın o kadar büyük ki, çok net söylüyorum, bu zihniyet ile bir yere varılmaz. VAR'da bunu yapan Aydınus, düdüğü eline aldığı maçlarda neler düşünerek düdük çaldı? Onun için midem bulanıyor! Arkadaşlar... Hakem ne MHK'ye bağlı çalışır, ne de TFF'ye.. Hakem bir tek Allah'a bağlı çalışır. Allah korkusu olacak, bir de mangal gibi yürek. Bu kadar insanın, futbolcunun, teknik adamın ekmek parasıyla, Türk futboluyla bu kadar kolay oynayamazsınız. Ticaret yaparken benim dükkanda çerçevede bir cümle asılıydı: 'Benim için ne düşünüyorsan, Allah sana 100 katını versin...' Sevgili hakemler; kafanızdan şeytanlık geçiyorsa, Allah da size de 100 tane şeytan versin.
Bakınız, bu maçın puan karşılığı 18'dir. Neden? Başakşehir şampiyonluğa giderken takip eden G.Saray, Malatya, Kasımpaşa ve Beşiktaş takımları var. 3'erden 12 puan yaptı. Başakşehir-Trabzon oynadığına göre maçı kazanan 3 değil, 6 puan kazanacak… 12+6 daha ne yapar, 18!.. Bakın, bir maçta hakem ve VAR yüzünden ligin şekli nasıl değişiyor? Uzun zamandır hakemler için şu cümleyi kullanmamıştım. Şu hakemlerden veya şu hakemden 'Midem bulanıyor' diye.. Kimse kusura bakmasın ama Fırat Aydınus'tan midem bulandı, kafam karıştı. Neden mi? Bu hakem artık son kozlarını oynuyor. Çünkü hakemliği bitecek! O zaman Fırat ve Fırat'ın arkasındaki bazı gruplar ne düşünüyorlar? Belki de bunlar yalnız MHK'ya değil belki de federasyona oynuyorlar. Arkadaşlar yangın o kadar büyük ki, çok net söylüyorum, bu zihniyet ile bir yere varılmaz. VAR'da bunu yapan Aydınus, düdüğü eline aldığı maçlarda neler düşünerek düdük çaldı? Onun için midem bulanıyor! Arkadaşlar... Hakem ne MHK'ye bağlı çalışır, ne de TFF'ye.. Hakem bir tek Allah'a bağlı çalışır. Allah korkusu olacak, bir de mangal gibi yürek. Bu kadar insanın, futbolcunun, teknik adamın ekmek parasıyla, Türk futboluyla bu kadar kolay oynayamazsınız. Ticaret yaparken benim dükkanda çerçevede bir cümle asılıydı: 'Benim için ne düşünüyorsan, Allah sana 100 katını versin...' Sevgili hakemler; kafanızdan şeytanlık geçiyorsa, Allah da size de 100 tane şeytan versin.
GÜÇLÜ OLANIN YANINDALAR!
Hakemlikten sonra paraları biteceği için güçlüden, kuvvetliden yana oynuyorlar!
Peki bu hakemler, hakemlikten sonra ne yapacak. Eee, senede de 350-400 kağıt para kazanırlar bunlar! Hakemlikten sonra bu para bitecek. O zaman kuvvetliden yana oynayacaklar. İleride onları bir yere getirecek güçlere yakın olacaklar! Bu hakemler; 'Biz hakemliğimizi bitirdikten sonra MHK'de görev yapmayacağız' diyebiliyorlar mı?
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