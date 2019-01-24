maçındaki hakem skandalı ülkegündemindeki yerini koruyor... Ustayorumcu, yaşananları'e değerlendirdi.İşte'nun müthiş tespitleri:maçının hakemi UmutMeler.'da davar. Maç1-0lehinedevam ederken, hakemçok net bir pozisyon olanlehinepenaltıyı vermiyor.da hakemi ikaz etmiyor. Hem penaltıverilse, bir de yanında yorumolarak kırmızı kart verilse; maçınşeklini düşünün. Sonra maç'in lehine giderken bukezçok bariz şekilde rakibinitopa doğru iterek, rakibinin kendikalesine gol atmasını sağlıyor! Ardao kadar uyanık ki, etrafa da topaben vurmadım işaretini yapıyor.Hakem bu faulü görmüyor,daolaya el koymuyor...Bakınız, bu maçınpuan karşılığı 18'dir.Neden?şampiyonluğa giderkentakip edentakımları var. 3'erden 12puan yaptı.oynadığına göre maçı kazanan 3değil, 6 puan kazanacak… 12+6daha ne yapar, 18!.. Bakın, bir maçtahakem veyüzünden liginşekli nasıl değişiyor? Uzun zamandırhakemler için şu cümleyi kullanmamıştım.Şu hakemlerden veya şu hakemdendiye..Kimse kusura bakmasın amakafam karıştı. Neden mi?Bu hakem artık son kozlarınıoynuyor.O zamanve'ın arkasındaki bazıgruplar ne düşünüyorlar?Belki de bunlar yalnız'ya değil belki deArkadaşlaryangın o kadar büyük ki, çok netsöylüyorum, bu zihniyet ile bir yerevarılmaz.'da bunu yapandüdüğü eline aldığı maçlardaneler düşünerek düdük çaldı?Arkadaşlar... Hakem ne'yebağlı çalışır, ne de'ye.. Hakembir tek'a bağlı çalışır. Allahkorkusu olacak, bir de mangalgibi yürek. Bu kadarinsanın, futbolcunun,teknik adamınekmek parasıyla, Türkfutboluyla bu kadarkolay oynayamazsınız.Ticaret yaparkenbenim dükkanda çerçevedebir cümle asılıydı:Sevgili hakemler; kafanızdanşeytanlık geçiyorsa, Allah da size de100 tane şeytan versin.



GÜÇLÜ OLANIN YANINDALAR!

Hakemlikten sonra paraları biteceği için güçlüden, kuvvetliden yana oynuyorlar!

Peki bu hakemler, hakemlikten sonra ne yapacak. Eee, senede de 350-400 kağıt para kazanırlar bunlar! Hakemlikten sonra bu para bitecek. O zaman kuvvetliden yana oynayacaklar. İleride onları bir yere getirecek güçlere yakın olacaklar! Bu hakemler; 'Biz hakemliğimizi bitirdikten sonra MHK'de görev yapmayacağız' diyebiliyorlar mı?