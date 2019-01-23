günü oynananmaçındaki faiş hakem hataları ülke gündemine oturdu... Ünlü futbol yorumcuları, hataların arkasında farklı bir planın olabileceğini düşünüyor. Otoritelere göre,'i koltuğundan indirmek bir operasyon başlamış olabilir!aşıyanla kıranı bir tutanuygulamasında sınıfta kaldı. Her ne kadar, "dese de VAR'a rağmen puanıçalınan takımlar oldu.Atamalarda da ciddi sıkıntıvar. Örneğinmaçında 6 dakikauzatma veren'eyoğuntepki göstermişti. Hemenarkasından çok kritik Başakşehirmaçına yine Meler'i vermek'u tahriketmektir. Bunlar takımların ve futbol kamuoyununhakemlere inancını zayıflatıyor. Ayrıca çömez bir hakem'a "Tekrar incele, tekrar VAR'agit" dediğinde birden ego savaşları ön plana çıkıyor.Acı olan şu; milyonlarca euro yatırım yapılıyor amatakımların kaderleri kibir-ego ve MHK'nin eyyamıgibi davranışlarla heba oluyor.