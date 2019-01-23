Pazar günü oynanan Trabzonspor- Başakşehir maçındaki faiş hakem hataları ülke gündemine oturdu... Ünlü futbol yorumcuları, hataların arkasında farklı bir planın olabileceğini düşünüyor. Otoritelere göre, Yıldırım Demirören'i koltuğundan indirmek bir operasyon başlamış olabilir!
AHMET ÇAKAR: KİBİR, EGO VE MHK EYYAMI
Testiyi aşıyanla kıranı bir tutan MHK, VAR uygulamasında sınıfta kaldı. Her ne kadar Yusuf Namoğlu, "Ofsayttan gol yiyen takım yok" dese de VAR'a rağmen puanı çalınan takımlar oldu. Atamalarda da ciddi sıkıntı var. Örneğin Beşiktaş- Trabzon maçında 6 dakika uzatma veren Halil Umut Meler'e Trabzonspor yoğun tepki göstermişti. Hemen arkasından çok kritik Başakşehir maçına yine Meler'i vermek Trabzon'u tahrik etmektir. Bunlar takımların ve futbol kamuoyunun hakemlere inancını zayıflatıyor. Ayrıca çömez bir hakem Cüneyt Çakır'a "Tekrar incele, tekrar VAR'a git" dediğinde birden ego savaşları ön plana çıkıyor. Acı olan şu; milyonlarca euro yatırım yapılıyor ama takımların kaderleri kibir-ego ve MHK'nin eyyamı gibi davranışlarla heba oluyor.
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