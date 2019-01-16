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Akhisar tur kapısını araladı

Kupada Son ilk maçında Akhisar ’yi deplasmanda Regattin ve (k.k)’ın golleriyle devirdi. Ege takımının tek golünü penaltıdan Chery attı.

Akhisar tur kapısını araladı
Akhisar Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ege ekibi Son 16 Turu ilk maçında spor'u deplasmanda 2-1 yenerek tur için çok büyük bir avantaj elde etti. Akhisar ilk yarıyı Regattin ve 'ın k.k attığı gollerle 2-0 önde bitirdi. Kayseri'nin tek golünü Chery kaydetti.

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