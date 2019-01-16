Akhisar tur kapısını araladı

Akhisar Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ege ekibi Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek tur için çok büyük bir avantaj elde etti. Akhisar ilk yarıyı Regattin ve Atila Turan'ın k.k attığı gollerle 2-0 önde bitirdi. Kayseri'nin tek golünü Chery kaydetti.
- Spor
- 16.01.2019
- Gazete
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