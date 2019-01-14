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İçim yanar içim kanar da forveeeeeeeett!

Galatasaraylı taraftarlar hala forvet transferi yapılmaması nedeniyle ’nin İsyan şarkısını beste yaptı. Yayınlanan video büyük bir ilgi gördü.

İçim yanar içim kanar da forveeeeeeeett!
Galatasaraylı taraftarlar forvet isyanını ilginç bir şekilde dile getirdi... Geçtiğimiz sezon gol kralı olan Fransız futbolcu Gomis'i sattıktan sonra takıma hala forvet alınmamasını içerleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar öfkesini bu kez farklı bir tarzla anlattı. Halil Sezai'nin İsyan şarkısını beste yapan Galatasaraylı taraftarlar ünlü sanatçının sözlerini kendilerine göre uyarladı. Bugüne kadar takıma hala bir forvet kazandırılmaması nedeniyle yaptıkları besteyi video olarak yayınlayan Sarı-Kırmızılı taraftarların çektikleri video geniş yankı uyandırdı. Başta Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere diğer takımların taraftarları da videoyu izlerken verilen mesajla yönetimin dikkati çekilmek istendi.

İŞTE FORVET BESTESİ
Benim bu derdim
Ne Sarı Kanarya ne 'da
Ne de 'da
Kaçırmış her golü
Hem lig maçlarında hem 'da
Gözlerim haberlerde
Sebebi forvet aşkı
İçim yanar içim kanar da
Forveeeeetttt

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