Peşine ‘Dev’ takıldı!

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u satış listesine koyan, Garry Rodrigues'i de Al Ittihad'a satan Galatasaray'da bir ayrılık dedikodusu daha var... Brezilya basınından 'UOL Esporte'nin haberine göre Fransız devi PSG, Fernando Reges'in transferi için düğmeye bastı. Orta alanda sıkıntı yaşayan PSG'nin 6 milyon Euro ödemeye hazır olduğu da öne sürülüyor.
12 MAÇTA 1 GOL
Geçen sezon başında 6 milyon Euro karşılığında M.City'den Galatasaray'a transfer olan Sambacı'nın 2021'e kadar sözleşmesi var. Fernando ilk yarıda 12 maçta 1 gol attı.
12 MAÇTA 1 GOL
Geçen sezon başında 6 milyon Euro karşılığında M.City'den Galatasaray'a transfer olan Sambacı'nın 2021'e kadar sözleşmesi var. Fernando ilk yarıda 12 maçta 1 gol attı.
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