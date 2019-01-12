Peşine ‘Dev’ takıldı!

'u satış listesinekoyan,'ide'a satan'da bir ayrılıkdedikodusu daha var...basınından ''nin haberinegöredevi'intransferiiçin düğmeye bastı.Orta alanda sıkıntı yaşayan'ninödemeye hazır olduğu daöne sürülüyor.Geçen sezon başındakarşılığında'den'atransfer olan'nın'e kadar sözleşmesivar.ilk yarıda