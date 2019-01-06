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Sow’un dönüşüne Yanal engeli

Boşta olan Senegalli yıldız, ile temasa geçti. Ancak , “İhtiyacımız yok” dedi.

Sow’un dönüşüne Yanal engeli
Ersun Yanal yönetiminde 2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girdi... Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shabab Dubai formasını giyen ve şu anda boşta olan Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi. Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.

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