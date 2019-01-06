Ersun Yanal yönetiminde 2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girdi... Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shabab Dubai formasını giyen ve şu anda boşta olan Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi. Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.
- Spor
- 06.01.2019
- Gazete
Sow’un dönüşüne Yanal engeli
Boşta olan Senegalli yıldız, Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak Ersun Yanal, “İhtiyacımız yok” dedi.
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