Slımanı, Frey ve Soldado'nun kötü performansı nedeniyle sezonun ilk yarısında büyük bir gol sorunu yaşayan Fenerbahçe'de tüm gözler forvet transferinde.
YANAL'IN RAPORU ÇOK OLUMLU
Bu kez hata şansı olmayan ve nokta atışı yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in listesinde şu an iki isim bulunuyor... Yönetim öncelikli olarak teknik direktör Ersun Yanal'ın da çok olumlu rapor verdiği Odion Ighalo ile ilgileniyor.
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