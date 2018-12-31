'nun kötü performansı nedeniyle sezonun ilk yarısında büyük bir gol sorunu yaşayan'de tüm gözler forvet transferinde.Bu kez hata şansı olmayan ve nokta atışı yapmak isteyen'in listesinde şu an iki isim bulunuyor... Yönetim öncelikli olarak teknik direktör'ın da çok olumlu rapor verdiğiile ilgileniyor.