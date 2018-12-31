Sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ancak PSV'ye transfer olan Aziz Behich Hollanda Ligi'nin ilk yarısında sadece 70 dakika forma giyebildi. Aziz Behich'in sezon sonunda PSV'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- Spor
- 31.12.2018
- Gazete
Aziz Behich şimdi bin pişman
Fenerbahçe yerine PSV’ye giden Aziz Behich ilk yarıda 70 dakika forma giydi.
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