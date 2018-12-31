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şimdi bin pişman

yerine ’ye giden ilk yarıda 70 dakika forma giydi.

Aziz Behich şimdi bin pişman
Sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ancak PSV'ye transfer olan Aziz Behich Hollanda Ligi'nin ilk yarısında sadece 70 dakika forma giyebildi. 'in sezon sonunda 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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