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Fener’den müthiş dönüş! Beko: 79 - : 75

Sarı-Lacivertliler 15 sayı geriden geldiği maçta ’yı mağlup etti. Euroleague’de üst üste 9. kez sahadan galip ayrıldı.

Fener’den müthiş dönüş
Fenerbahçe Beko durdurulamıyor... Euroleague'in 13. hafta maçında sahasında güçlü rakibi CSKA Moskova'yı konuk eden Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda 15 sayı geriye düştüğü maçta Rus ekibini 79-75 mağlup etti. bu sonuçla Euroleague'de toplamda 12, üst üste ise 9. galibilyetini almayı başardı. CSKA karşısında maça istediği gibi başlayamayan Kanarya ilk çeyreği 26-18, devreyi ise 48-36 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte toparlanan Fener, son 10 dakikaya 62-60 geride girdi. Son çeyrekte harika bir dönüşe imza atan Sarı-Lacivertliler sahadan 4 sayı farkla galip ayrıldı.

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