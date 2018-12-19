Fenerbahçe Beko durdurulamıyor... THY Euroleague'in 13. hafta maçında sahasında güçlü rakibi CSKA Moskova'yı konuk eden Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda 15 sayı geriye düştüğü maçta Rus ekibini 79-75 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla Euroleague'de toplamda 12, üst üste ise 9. galibilyetini almayı başardı. CSKA karşısında maça istediği gibi başlayamayan Kanarya ilk çeyreği 26-18, devreyi ise 48-36 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte toparlanan Fener, son 10 dakikaya 62-60 geride girdi. Son çeyrekte harika bir dönüşe imza atan Sarı-Lacivertliler sahadan 4 sayı farkla galip ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.