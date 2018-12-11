Kaçan balık Anthony Modeste

FIFA, uzun bir dönem G.Saray'ın transfer gündemini meşgul ettikten sonra Köln'e imza atan Anthony Modeste ile ilgili kararını açıkladı. FIFA, Fransız futbolcuyu Tianjin Quanjian kulübüyle olan davasında haklı buldu. Böylece Köln, 1 Ocak'tan itibaren resmi maçlarda oynatabileceği eski oyuncusunu bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamış oldu. Yıldız ismin adının Galatasaray ile birlikte anıldığı dönemde Cimbom'un 25 milyon Euro'luk tazminat ödeme riskinden ötürü transferden vazgeçtiği söylenmişti.
- Spor
- 11.12.2018
- Gazete
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