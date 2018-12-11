Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta yöneticilerini Ankara'da ağırladığı Altınordu'yu İzmir'de ziyaret etti. Bakan Selçuk, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Hedefinizin Avrupa'nın üst düzey ligleri olduğunu görüyorum. Bu çok güzel. Sizler ülkemizin tanıtım elçileri olacaksınız. Bununla gurur duymalısınız" ifadesini kullandı.
GÖZTEPE KEMAL ÖZDEŞ'LE 2.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Bayram Bektaş'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine, Kemal Özdeş getirildi. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan teknik direktör Kemal Özdeş'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Özdeş dün akşam antrenmanda takımın başında yer aldı.
KADINLAR FUTBOLUNDA YENİ SPONSOR VİSA
Dijital ödemelerde dünya lideri Visa, UEFA ile son derece önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Böylece yalnızca kadın futbolunu destekleyen ilk UEFA sponsoru oldu. Devrim niteliği ile taşıyan anlaşma ile Avrupa çapında kadın futbolunun güçlü bir şekilde büyümesinin hızlandırılması, daha da geliştirilmesi ve seyirci ile her alanda daha çok etkileşimde bulunmasının amaçlandığı ifade edildi.
TURKCELL'Lİ YÜZÜCÜLER DÜNYA ARENASINDA
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları bu kez dünya arenasında boy gösterecek. Çin'in Hangzou kentinde bugün başlayacak organizasyonda Türkiye'yi 8 erkek, 7 de kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.
A.EFES, BAHÇEŞEHİR'İ ZOR DEVİRDİ: 87-81
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Bahçeşehir'i 87-81 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 berabere biterken devreyi Anadolu Efes 40-36 önde kapadı. 3. periyodu da 63-52 önde kapatan A.Efes maçtan 87-81 galip ayrıldı. Moerman 24 sayıyla A.Efes'in en skorer ismi oldu.
GÖZTEPE KEMAL ÖZDEŞ'LE 2.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Bayram Bektaş'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine, Kemal Özdeş getirildi. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan teknik direktör Kemal Özdeş'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Özdeş dün akşam antrenmanda takımın başında yer aldı.
KADINLAR FUTBOLUNDA YENİ SPONSOR VİSA
Dijital ödemelerde dünya lideri Visa, UEFA ile son derece önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Böylece yalnızca kadın futbolunu destekleyen ilk UEFA sponsoru oldu. Devrim niteliği ile taşıyan anlaşma ile Avrupa çapında kadın futbolunun güçlü bir şekilde büyümesinin hızlandırılması, daha da geliştirilmesi ve seyirci ile her alanda daha çok etkileşimde bulunmasının amaçlandığı ifade edildi.
TURKCELL'Lİ YÜZÜCÜLER DÜNYA ARENASINDA
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları bu kez dünya arenasında boy gösterecek. Çin'in Hangzou kentinde bugün başlayacak organizasyonda Türkiye'yi 8 erkek, 7 de kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.
A.EFES, BAHÇEŞEHİR'İ ZOR DEVİRDİ: 87-81
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Bahçeşehir'i 87-81 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 berabere biterken devreyi Anadolu Efes 40-36 önde kapadı. 3. periyodu da 63-52 önde kapatan A.Efes maçtan 87-81 galip ayrıldı. Moerman 24 sayıyla A.Efes'in en skorer ismi oldu.
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