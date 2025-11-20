Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da düzenlenen 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılıyor. Erdoğan'ın zirve marjında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve G20 Liderleri ile görüşmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya gitti.
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana giriş yaptı.
Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin oturum başlıkları ve program akışı netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler iki gün boyunca kapsamlı oturumlarda bir araya gelecek.
İLK GÜN: "KAPSAYICI BÜYÜME VE KÜRESEL DİRENÇLİLİK" BAŞLIKLARI
Zirvenin ilk günü olan 22 Kasım Cumartesi, liderler 2 ayrı oturumda buluşacak. Yerel saat ile 15.00-18.00 saatlerinde yapılacak 1. Oturumda "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme" teması altında ekonomilerin inşası, ticaretin rolü, kalkınmanın finansmanı ve borç yükü konuları ele alınacak. Saat 18.15-19.30 arasındaki 2. oturumda ise "Dirençli Bir Dünya - G20'nin Katkısı" başlığıyla afet riskinin azaltılması, iklim değişikliği, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemleri değerlendirilecek. Günün sonunda liderler Liderler Akşam Yemeğinde bir araya gelecek.
İKİNCİ GÜN: ADİL GELECEK VE YAPAY ZEKA
23 Kasım Pazar günü düzenlenecek 3. oturum, saat 10.00-13.00 arasında yapılacak. Oturumun başlığı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek" olurken, kritik mineraller, insana yaraşır iş ve yapay zeka gibi geleceğe yön veren konu başlıkları masada olacak. Zirve, ardından gerçekleştirilecek "Kapanış Oturumu ve Dönem Başkanlığı Devir-Teslim Töreni" ile sona erecek.
TRUMP VE PUTİN ZİRVEDE YER ALMAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini savunarak zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Washington'dan hiçbir üst düzey yetkili de Johannesburg'a gelmeyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna savaşı nedeniyle zirvede yer almayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi.
Başkan Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.
Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi.
Başkan Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alması bekleniyor.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.