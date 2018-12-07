Porto’dan Pepe’ye: Burada bırak

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Pepe'ye eski kulübü Porto talip oldu. Portekiz ekibinin tecrübeli yıldıza "Gel, futbolu burada bırak" dediği öğrenildi. Pepe'nin süre istediği ifade ediliyor.
ÇİN VE ARAPLAR SIRADA BEKLİYOR
Pepe'nin sezon sonunda boşa çıkacak olması Çin ve Arap kulüplerinin de iştahını kabartıyor. 35 yaşındaki futbolcunun menajerine 7-8 kulüpten transfer teklifi geldiği belirtiliyor.
ÇİN VE ARAPLAR SIRADA BEKLİYOR
Pepe'nin sezon sonunda boşa çıkacak olması Çin ve Arap kulüplerinin de iştahını kabartıyor. 35 yaşındaki futbolcunun menajerine 7-8 kulüpten transfer teklifi geldiği belirtiliyor.
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