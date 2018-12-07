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’dan ’ye: Burada bırak

kulübü, ’ın süper yıldızı i harekete geçti...

Porto’dan Pepe’ye: Burada bırak
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Pepe'ye eski kulübü Porto talip oldu. Portekiz ekibinin tecrübeli yıldıza "Gel, futbolu burada bırak" dediği öğrenildi. Pepe'nin süre istediği ifade ediliyor.

VE ARAPLAR SIRADA BEKLİYOR
'nin sezon sonunda boşa çıkacak olması Çin ve Arap kulüplerinin de iştahını kabartıyor. 35 yaşındaki futbolcunun menajerine 7-8 kulüpten transfer teklifi geldiği belirtiliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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