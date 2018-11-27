Başakşehir arayı açıyor

Başakşehir doludizgin... Ligde gümbür gümbür yoluna devam eden lider Başakşehir Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek zirvedeki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Maçın 8. dakikasında hakem Bülent Yıldırım VAR'a danışarak Titi'nin ceza sahası içinde Bajic'in ayağına bastığına kanaat getirdi. Kazanılan penaltıyı Edin Visca 9. dakikada gole çevirdi. İlk devreyi konuk takım İzmir ekibi karşısında 1-0 önde bitirdi.
BAJIC AFFETMEDİ
Maçın 2. yarısında Göztepe daha etkili oynamasına rağmen Başakşehir 73'te farkı ikiye çıkardı. Mossoro'nun pasında Bajic farkı ikiye çıkardı: 0-2. Bu dakikadan sonra çok daha rahat bir futbol sergileyen Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da artırdı.
BAJIC AFFETMEDİ
Maçın 2. yarısında Göztepe daha etkili oynamasına rağmen Başakşehir 73'te farkı ikiye çıkardı. Mossoro'nun pasında Bajic farkı ikiye çıkardı: 0-2. Bu dakikadan sonra çok daha rahat bir futbol sergileyen Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da artırdı.
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