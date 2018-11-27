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arayı açıyor

Lider , ’yi Visca (penaltı) ve Bajic’in golleriyle devirdi. ’ya 5, G.Saray’a 6, ’a da 9 puan fark atan Başakşehir rakiplerine, “Şampiyonluğa heveslenmeyin” mesajını verdi.

Başakşehir arayı açıyor
Başakşehir doludizgin... Ligde gümbür gümbür yoluna devam eden lider Başakşehir Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek zirvedeki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Maçın 8. dakikasında hakem Bülent Yıldırım VAR'a danışarak Titi'nin ceza sahası içinde Bajic'in ayağına bastığına kanaat getirdi. Kazanılan penaltıyı Edin Visca 9. dakikada gole çevirdi. İlk devreyi konuk takım ekibi karşısında 1-0 önde bitirdi.

BAJIC AFFETMEDİ
Maçın 2. yarısında daha etkili oynamasına rağmen 73'te farkı ikiye çıkardı. Mossoro'nun pasında Bajic farkı ikiye çıkardı: 0-2. Bu dakikadan sonra çok daha rahat bir futbol sergileyen Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da artırdı.

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