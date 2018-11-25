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: Hak ederek kazandık

Maçın ardından konuşan Güneş, “ olarak yardımlaşarak oynadık ve hak ederek galip geldik” dedi

Hak ederek kazandık
Beşiktaş Teknik Dirketörü , 4-1 kazanılan Ankaragücü maçının ardından, " olarak yardımlaşarak oynadık. İyi niyetle iyi oynayıp, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

ADEM LJAJIC'E ÖVGÜ
'taki ilk golünü atan Adem Ljajic'in performansı hakkında da konuşan Güneş, "Ljajic attığı golden ziyade çok iyi oynadı ve yeteneklerini sahada gösterdi. Diğer oyuncularım da onunla beraber iyi oynadılar." yorumunu yaptı.

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