Beşiktaş Teknik Dirketörü Şenol Güneş, 4-1 kazanılan Ankaragücü maçının ardından, "Takım olarak yardımlaşarak oynadık. İyi niyetle iyi oynayıp, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
ADEM LJAJIC'E ÖVGÜ
Beşiktaş'taki ilk golünü atan Adem Ljajic'in performansı hakkında da konuşan Güneş, "Ljajic attığı golden ziyade çok iyi oynadı ve yeteneklerini sahada gösterdi. Diğer oyuncularım da onunla beraber iyi oynadılar." yorumunu yaptı.
ADEM LJAJIC'E ÖVGÜ
Beşiktaş'taki ilk golünü atan Adem Ljajic'in performansı hakkında da konuşan Güneş, "Ljajic attığı golden ziyade çok iyi oynadı ve yeteneklerini sahada gösterdi. Diğer oyuncularım da onunla beraber iyi oynadılar." yorumunu yaptı.
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