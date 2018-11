Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti

Spor Toto Süper Lig 'in 13'üncü haftasında daha önce Osmanlıspor Stadı'nda oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması kötü zemin nedeniyle Kayseri 'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındı. Kayseri'deki karşılaşma yarın saat 19:00'da oynanacak.Ankaragücü Kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine Osmanlı Stadı'nın zemininin müsabakaya elverişsiz olduğunu yapılan inceleme sonrası rapor ettiğini ifade etti.Ayrıca Beşiktaş cephesi de mücadelenin Kayseri'de oynanacağını bildirdi."Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildi.Bu gelişme üzerine Futbol Federasyonu tarafından 24 Kasım Cumartesi saat 19.00'da bu sahada oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.Öte yandan maçlarını yine Osmanlı Stadı'nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka stadyumlarda yapacak."ifadelerine yer verildi.