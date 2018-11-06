Yönetimin gündemi yine Burak

Trabzonspor'un önceki akşam Bursaspor ile oynadığı maçta oyundan çıkarken taraftara ve yedek kulübesine yönelik yaptığı el hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz, antrenmana gelen basın mensuplarına da "Çıkmadı dimi bir şey" diyerek sataştı. Yönetim Burak ile ilgili kararını bugün verecek.



KARAMAN'A SORULACAK

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun Burak Yılmaz'a bir ceza verip vermeme konusunda teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncunun kendisi ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT