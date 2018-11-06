Beşiktaş Başkanı Fikret Orman flaş açıklamalarda bulundu. Orman, "Beşiktaş hiç bir zaman finansal olarak rahat olmadı. 1.5 ay içerisinde oyuncularımıza 200 milyon TL ödedik" dedi. Orman, "Önümüzde daha çok maç var. Kimse Beşiktaş'ın durumundan şüphe etmesin. Şampiyon olacağız. Devre arasında takıma takviye yapacağız. Aramızda istişare edip takviyeleri konuşacağız" diyerek sözlerini sürdürdü.
AYIP ETTİLER!
Başkan Orman, "Vagner Love konusunda Alanyaspor'un yaptığını ayıpsadım. Değerli dostlarımıza bu yakışmadı. Belirli bir kızgınlıkla yapılmış, normalde olmayacak bir şey. Biz ödememizi yaparız. Bunu servis etmek hoş olmamış" şeklinde konuştu.
AYIP ETTİLER!
Başkan Orman, "Vagner Love konusunda Alanyaspor'un yaptığını ayıpsadım. Değerli dostlarımıza bu yakışmadı. Belirli bir kızgınlıkla yapılmış, normalde olmayacak bir şey. Biz ödememizi yaparız. Bunu servis etmek hoş olmamış" şeklinde konuştu.
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